كريستيانو رونالدو يخصص فندقه الخاص في مراكش ملجأ لمتضرري الزلزال





حول المهاجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الفندق الخاص به في المدينة المغربية مراكش إلى ملجأ لمتضرري الزلزال الذي ضرب المغرب في الساعات الماضية. بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وجاءت هذه اللفتة الإنسانية بعد بحث مكثف من قبل متضرري الزلزال عن ملجأ لهم بعد إنهيار بيوتهم وتعرضهم لخسائر مادية وبشرية.

وتحدث إيرين سيكساس، أحد المتضررين من الزلزال، لقناة "RTVE" الإخبارية: "كان علينا أن نأتي إلى المنطقة الجديدة في مراكش، بسبب وجود الكثير من الفنادق الفاخرة، الآن تمكنا من الحصول على فندق كريستيانو رونالدو، الذي يقع على مشارف المدينة، ليمنحنا غرفة ".

يقع فندق كريستيانو رونالدو على مشارف المدينة مراكش ويحتوي على مسبح خارجي ومركز للياقة البدنية وحديقة، بالإضافة إلى مطعم.