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تطور خطير.. روسيا: الجيش الأوكراني قصف 5 مواقع بقذائف مورتر

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الخميس، 17-02-2022 10:11 ص

أفادت قناة أكسترا نيوز فى نبأ عاجل عن تطورات الأوضاع فى  أوكرانيا.
وقالت أكسترا نقلا عن وكالة ريا نوفوستي الروسية: الجيش الأوكراني قصف 5 مواقع
في منطقة لوهانسك بقذائف مورتر.
وكان أكد مسؤول أمريكي في البيت الأبيض، أن روسيا نشرت 7 آلاف جندي إضافي على حدودها مع أوكرانيا.
وأضاف المسؤول الأمريكي: "روسيا قد تختلق ذريعة زائفة لغزو أوكرانيا في أي لحظة".
ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله: مزاعم روسيا "كاذبة" بشأن سحب قواتها من الحدود مع أوكرانيا وقد زادت من حشدها العسكري هناك.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز، قد طالبا روسيا بخطوات عملية لخفض التصعيد مع أوكرانيا.
ويعبّر الغربيون منذ أسابيع عن قلقهم من خطر حصول غزو روسي وشيك بعدما حشدت موسكو أكثر من 100 ألف جندي عند الحدود الأوكرانية وأجرت تدريبات عسكرية عدة، في وضع متفجر تسبّب بأسوأ أزمة بين الغرب وموسكو منذ انتهاء الحرب الباردة.
وبعد أسابيع من التصعيد أعلنت روسيا التي تنفي أي خطط للهجوم على أوكرانيا، الثلاثاء والأربعاء، سحب جزء من قواتها، إلا أن الغربيين يقولون إنه لم يروا ذلك على أرض الواقع.
 

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