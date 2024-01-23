فلسطيني يقتل زوجته وبناته الثلاثة

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شهدت ولاية شيكاغو الأمريكية حادثة مروعة، عندما أقدم أب فلسطيني على إطلاق النار على زوجته وبناته الثلاثة ليلقين حتفهن في الحال.

واتهمت قوات الشرطة، الرجل الفلسطيني، وهو أب لخمسة أطفال، بإطلاق النار على زوجته وبناته الثلاثة في منزلهم في تينلي بارك، وهو مجتمع صغير خارج شيكاغو، في مشهد وصف بـ"المذبحة".

وأعلنت الشرطة وفاة الضحايا وهم: ماجدة قاسم (53 عامًا)، وبناتها الثلاثة التوأم حليمة وزهية (25 عامًا)، وشقيقتهما حنان قاسم البالغة من العمر 24 عامًا.



وتلقت الشرطة، في البداية، مكالمة هاتفية من أحد الذكور يفيد بأن زوجته قد أصيبت بالرصاص، لكن الخط انقطع ولم يكن متعاونًا، ثم أعاد الاتصال لاحقًا واصفًا الوضع على أنه "مذبحة"، ما دفع الأمن إلى إرسال وحدات طوارئ إضافية إلى المنزل، وفقا لموقع explicitpost.

عند وصول القوات إلى مكان الحادث، عثرت إدارة السلامة العامة في تينلي بارك على مشتبه به لا يزال في المنزل، ما أدى إلى احتجازه على الفور، وتم تصنيف الحادث على أنه "إطلاق نار محلي"، وتم اكتشاف سلاح ناري في مكان الحادث.

وجاء في بيان صادر عن السلطات أن "الجاني محتجز والمكان آمن"، وطالبت السكان بالابتعاد عن المنطقة بسبب التحقيقات الجارية.

ووفقا لشبكة "إيه بي سي نيوز"، فإن الشرطة لم تحدد هوية المشتبه به، الذي يعتقد أنه من أصول فلسطينية، وأكدت أنها ستعلن عن المزيد من التفاصيل حول هذه الجريمة أمس الإثنين.