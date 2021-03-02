" فضيحة نسائية " وراء استقالة نائب رئيس هذه الدولة

الثلاثاء، 02-03-2021
07:15 م
متابعات- أمينة عبد العال
قدم كيمبو موهادي ، نائب رئيس زيمبابوي
، استقالة
ه بعد تقارير تحدثت عن
علاقاته مع عدة نساء متزوجات وعزباوات .
و بالرغم من أن موهادي البالغ من العمر 71 عام ، متمسك برفضه لهذه
الاتهامات والمزاعم المتعلقة بعلاقات النسائية إلا أنه قدم استقالة
ه أمس الاثنين ،
قائلا في استقالة
ه : " إنه ضحية لتضليل المعلومات وفبركة الصوت والتشويه
السياسي المتعمد".
جدير بالذكر أنه تم تداول تسجيلات مسربة لمحادثات هاتفية
ظهر فيها رجل يبدو صوته مثل صوت موهادي يتحدث مع العديد من النساء ويرتب لمواعيد
غرامية .