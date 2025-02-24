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غضب في مصر والسعودية من الرسوم الجديدة لتأشيرة دخول سوريا

غضب في مصر والسعودية من الرسوم الجديدة لتأشيرة دخول سوريا

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الإثنين، 24-02-2025 10:38 ص

 

 

فرضت السلطات السورية الجديدة رسومًا جديدة على تأشيرات دخول الزائرين القادمين من البلدان العربية وباقي بلدان العالم إلى الأراضي السورية.

وحسب الوثائق المتداولة، فإن السلطات السورية الجديدة فرضت رسومًا متفاوتة على مواطني البلدان العربية واستثنت مواطني لبنان والأردن وموريتانيا فقط من الرسوم.

وأظهرت الوثيقة وضع 6 تصنيفات للبلدان العربية، وفي وقت الذي استثنت السلطات الجديدة مواطني لبنان والأردن وموريتانيا من دفع رسوم، حددت رسوم التأشيرة 40 دولار على مواطني المغرب والجزائر والسودان واليمن.

وعلى مواطني ليبيا دفع 75 دولار والبحرين دفع 125 دولار لدخول سوريا، فيما يصل المبلغ إلى 150 دولار لمواطني مصر والكويت وقطر والسعودية وسلطنة عمان، أما العراق والإمارات فحدد الرسم دفع 250 دولار.

وحسب الوثيقة، لم تذكر تونس في القائمة الجديدة الخاصة بسعر التأشيرة.

وحددت الوثيقة أيضًا سعر التأشيرة لعدد من الدول غير العربية، فيما فرضت مبلغ 100 دولار كسعر تأشيرة لجميع البلدان التي لم تذكر في القائمة.

وأثارت القائمة المتداولة لأسعار التأشيرات المطلوب دفعها لدخول الأراضي السورية انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.

واستغرب المصريون وعدد من السعوديين من المبلغ الذي فرضته السلطات السورية الجديدة على المصريين لدخول الأراضي السورية، وقالت مغردة على موقع "إكس"، الحكومة السورية الجديدة فرضت رسوم تأشيرة على المصريين بقيمة 150 دولار على الفرد، وصنفتهم ضمن الفئة السادسة لدخول أراضيها، وحددت إقامة بحد أقصى 3 شهور، وثلاث أيام للمرور. ده رد الجميل بعد ما استقبلناهم في بلدنا لأكثر من 14 سنة ضيوف، وراعيناهم وعاملناهم زي أهلنا".

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