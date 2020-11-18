الأربعاء، 18-11-202009:37 صمتابعات- أمينة عبد العال
فرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إغلاق جزئي و حظر تجول ليلي في تدابير
ترمي إلي احتواء تسارع تفشي فيروس " كورونا" المستجد في تركيا .
كما اعتمد أردوغان الدراسة عن بعد حتى نهاية العام ، قائلا في تصريحات
إعلامية عقب اجتماعه بالحكومة :" نواجه وضع بالغ الخطورة .. الإصابات
والوفيات بلغت حد مطلق خصوصا في إسطنبول " .
كما أمر أردوغان فرض حظر تجوال علي مستوي البلاد من الساعة 8 مساء ، ومنع
تقديم المأكولات والمشروبات في المطاعم و
المقاهي و السماح فقط بخدمة التوصيل المنزلي .
جدير بالذكر أن تركيا سجلت 420 ألف إصابة بـ" كوفيد_19 " من
بينها أكثير من 11 ألف و 700 وفاة حتى الآن .