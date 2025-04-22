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رد مفاجئ من سعد الدين الهلالي بعد تبرؤ الأزهر من فتاويه

رد مفاجئ من سعد الدين الهلالي بعد تبرؤ الأزهر من فتاويه

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الثلاثاء، 22-04-2025 09:05 ص

 

رد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على إعلان الأزهر الشريف تبرؤه من فتاويه وما يصدر عنه.

 

وقال سعد الدين الهلالي، في تصريحاته عبر فضائية "الحدث"، أن هذا الأمر يرجع للأزهر وليس لي، ولكن كل ما يهمني أن الله لا يبرأ مني، وأرضي ضميري الذي سألقى الله به بقلب سليم".

 

وأوضح أن الجدل الدائر حاليا هو جدل مفتعل، منوها أن النص القرآني نتعبد به وعلينا فهم النصوص القرآنية لأن جميعا يدخل في ميزان التدبر والفقه والفهم.

 

وذكر سعد الدين الهلالي، أن من ضمن هذه الآيات هي آيات المواريث، منوها أن أكثر أحكام المواريث فقهية، مثل العول والرد وميراث ذوي الأرحام والحجب بين ذوي الفروض، وتوريث أصحاب العصبات أو التوريث بالقرابة.

 

وأشار إلى أن الحجاب فرض فقهي وليس فرض بآية قرآنية أو نص حديث نبوي.

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