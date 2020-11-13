البرلمان يوافق علي قانون جديد يتيح للحكومة اقتراض 10 مليار دولار من الخارج

الجمعة، 13-11-2020
11:26 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أقر نواب البرلمان العراقي علي مشروع قانون طارئ للإنفاق يتيح للحكومة
الاقتراض من الخارج في ظل الظروف التي يعانيه الاقتصاد نتيجة لانخفاض أسعار النفط
ولكن تمت الموافقة علي أقل من ثلث المبلغ المطلوب .
و حسب القانون الجديد سيسمح لوزارة المالية اقتراض 10.1 مليار دولار
من
الأسواق الدولية والبنوك المحلية وهو ما يقل بكثير عن 35 مليار دولار
طلبتها
الحكومة في البداية .
وكان البرلمان قد فشل في اعتماد مسودة ميزانية 2020 و ذلك بسبب الخلافات
الداخلية ، وسيتيح مشروع القانون الذي جري تمريره بشكل عاجل للحكومة الحصول فقط
علي ما يكفيها من أموال حتى نهاية العام .