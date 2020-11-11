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قتلي و مفقود في تصادم قارب تركي وناقلة يونانية

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 11-11-2020 01:22 م متابعات- أمينة عبد العال
قتل 4 أشخاص وفقد آخر كانوا علي متن قارب صيد تركي في حادث تصادم مع سفينة ناقلة يونانية في البحر المتوسط قبالة سواحل تركيا .
و أعلن مسئولون أن قارب الصيد أنقلب إثر اصطدامه بالناقلة مما تسبب في سقوط ضحايا ولم يعرف علي الفور سبب الحادث .
 و أشار خفر السواحل التركي أن الحادث بين قارب الصيد "بولاتباي " وسفينة " أفسس " التي ترفع العلم اليوناني وقع فجرا علي بعد حوالي 15 ميل بحري من ساحل كاراتاس في مقاطعة أضنة .
في سياق متصل تم إطلاق عملية بحث وإنقاذ تشتمل علي 3 زوارق لخفر السواحل وفريق غواصين بعد فقد الاتصالات مع القارب .
وأعلن مكتب حاكم أضنة في بيان إن خفر السواحل انتشلوا 4 جثث و مازالوا يبحثون عن شخص خامس .
 

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