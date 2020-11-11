قتلي و مفقود في تصادم قارب تركي وناقلة يونانية

الأربعاء، 11-11-2020
01:22 م
متابعات- أمينة عبد العال
قتل 4 أشخاص وفقد آخر كانوا علي متن قارب صيد تركي في حادث تصادم مع سفينة ناقلة
يونانية في البحر المتوسط قبالة سواحل تركيا
.
و أعلن مسئولون أن قارب الصيد أنقلب إثر اصطدامه بالناقلة مما تسبب في سقوط
ضحايا ولم يعرف علي الفور سبب الحادث .
و أشار خفر السواحل التركي أن
الحادث بين قارب الصيد "بولاتباي " وسفينة " أفسس " التي ترفع
العلم اليونان
ي وقع فجرا علي بعد حوالي 15 ميل بحري من ساحل كاراتاس في مقاطعة
أضنة .
في سياق متصل تم إطلاق عملية بحث وإنقاذ تشتمل علي 3 زوارق لخفر السواحل
وفريق غواصين بعد فقد الاتصالات مع القارب .
وأعلن مكتب حاكم أضنة في بيان إن خفر السواحل انتشلوا 4 جثث و مازالوا
يبحثون عن شخص خامس .