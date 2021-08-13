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شروط العمرة الجديدة 2021

شروط العمرة الجديدة 2021
شروط العمرة الجديدة 2021
Native
الجمعة، 13-08-2021 11:12 ص
شروط العمرة الجديدة 2021  1442الكثير يتطلع لمعرفة شروط العمرة الجديدة 2021  1442 فهي من الأمور التي تهم المواطنين بشكل كبير وطقوس دينية يتطلع الكثير لها بكل شغف ومن هنا سنوضح لكم كل ماهو جديد حول شروط العمرة الجديدة وكلك الاجراءات المتبعة، وفيمايتعلق بكافة  الإلتزامات النتبعة لشركات ومؤسسات العمرة وذلك نظرًا للأوضاع التي تمر بها البلاد نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد.
شروط العمرة الجديدة 2021  1442
أعلنت المملكة عن بعض  شروط العمرة الجديدة 2021   1442 التي كان الهدف منها الحفاظ على صحة الحجاج وسلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا ، حيث لم تقتصر المملكة على إعلان شروط الحجاج الجدد ، بل أرفقت ببعض الشروط التي يجب أن تنطبق على الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج في العام المقبل ، حيث اشتملت شروط العمرة الجديدة على مجموعة كبيرة من الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الحج والعمرة ، على النحو التالي:
الحصول على تصريح لأداء العمرة من الجهات المختصة وكذلك على توافر تقرير طبي يثبت عدم إصابته بفيروس كورونا
حجز موعد للعمرة باستخدام تطبيق العمرة
اتبع جميع التعليمات للحد ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
النظام الجديد  في العمرة الجديدة
بعد إعلان وزارة الحج والعمرة عن عودة العمرة داخل حدود المملكة ، أعلنت عن بعض التعديلات الجديدة وكذلك مجموعة شروط العمرة الجديدة 2021  1442 على طريقة إصدار تأشيرات وموافقات العمرة لمراعاة الوضع الوبائي السائد في المملكة بشكل خاص وفي العالم بشكل عام ، حيث عين برنامجًا خاصًا لتمكين جميع حجاج العمرة من الحجز مسبقًا، لأداء العمرة زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك العمرة مع مراعاة كافة إرشادات السلامة الوقائية التي تضمن عدم انتشار وباء كورونا في المملكة والتي تم الإعلان عنها ضمن شروط العمرة الجديدة.
شروط العمرة من داخل السعودية
أعلنت الحكومة السعودية ممثلة بوزارة الحج والعمرة ، أن منح التصاريح لأداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة وزيارة المسجد النبوي بالمدينة المنورة له العديد من شروط العمرة الجديدة 2021  1442 التي يجب أن تكون موجودة في جميع الأشخاص المسجلين من خلال طلب العمرة، حيث تمت الموافقة على هذه الشروط من قبل وزارة الحج والعمرة، حرصاً على حماية المواطنين والمقيمين والزوار في المملكة من تفشي فيروس كورونا ، حفاظاً على صحتهم ، وكانت شروط العمرة الرمضانية من الداخل:
يُسمح للأشخاص الذين تلقوا لقاح COVID-19 بأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام
كل شخص تم تحصينه وتلقى جرعتين من لقاح كورونا ، أو شخص محصن قضى أسبوعين بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح ، أو شخص محصن يتعافى من الإصابة ويسمح له بأداء طقوس العمرة.
وجود تطبيق على الهاتف لإظهار الحالة الصحية للمسجلين لأداء العمرة.
تتراوح أعمار الحجاج في المرحلة الأولى من 18 إلى 65 سنة.
التسجيل لأداء العمرة من خلال تطبيق العمرة.
متى يبدأ موسم العمرة 2021
أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة ، بدء استقبال الحجاج داخل حدود المملكة لأداء مناسك العمرة والصلاة في بيت الله الحرام منذ الخامس والعشرين من يوليو 2021 م ، كإستعدادت، حيث بدأ استقبال الحجاج من جميع أنحاء العالم ، وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن العمرة ستتم على مراحل ، وسيتم استقبال الحجاج على أربع مراحل.
ونتمنى أن نكون قد قدمنا لكم الكثير من شروط العمرة الجديدة 2021  1442 التي تستطيع من خلالها البدء في اجرءات السفر لأداء أجمل المناسك وهى العمرة التي طالما يحلم بها المثير وخاصة في ظل تلك الأوضاع
 

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