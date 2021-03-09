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شاهد.. تطبيق حد الزنا على شباب وفتايات في «أتشيه»

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جلد
 
الثلاثاء، 09-03-2021 11:59 ص

أقامت السلطات في إقليم أتشيه المحافظ في إندونيسا، حد الجلد على مجموعة شباب وفتايات بتهمة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج.
ووفقا لـ “ديلي ميل” البريطانية، فقد تجمعت الحشود لمشاهدة عقوبة الجلد 20 جلدة والتقط الكثيرون الصور ومقاطع الفيديو على هواتفهم، حيث يتم تطبيق الشرعية الإسلامية في هذا الإقليم وإقامة الحد على المذنبين علنًا أمام الحشود.
وذكرت الصحيفة، أن الأطباء قاموا بفحص الأزواج الذين كانوا يرتدون أقنعة الوجه قبل ضربهم بالعصا ومرافقتهم في الأصفاد إلى البساط حيث ركعوا لتلقي الجلد.
وأوضحت أن منفّذ مقنّع يمسك عود قصب السكر ، ولا يُرى وجهه ، قام بتنفيذ العقوبة على الجناة.






















 

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