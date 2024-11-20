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سحب الجنسية الكويتية من فنانة شهيرة

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الأربعاء، 20-11-2024 01:25 م

 

ذكر حساب المجلس الإخباري الكويتي  ، أنباء عن اعتماد اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية ، سحب الجنسية الكويتية من فنانة حصلت عليها وفقاً لأحكام «الأعمال الجليلة».

رغم انتشار خبر سحب الجنسية الكويتية من الفنانة "ن - ا " ، لم يصدر أي تأكيد رسمي من السلطات الكويتية حتى الآن.

ومؤخرًا، أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، قرارها بسحب جنسيات من 1535 حالة تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء بالدولة.

جاء ذلك في بيان نشرته الداخلية الكويتية على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا)، وورد فيه: "عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً يوم الخميس الموافق 2024/11/14م برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.. حيث قررت اللجنة سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد (1535) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء".

وفي تدوينة منفصلة ردت الداخلية الكويتية على ما يتم تداوله من مناقشة سحب جنسية رجال أعمال وشخصيات رسمية وأمنية نافية صحة ذلك.

وقالت تعقيبا: "لم يتم عرض أي من هذه الملفات في اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية للنقاش.. تدعو الجميع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

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