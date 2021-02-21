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رغد صدام تكشف عن مكان اختبائهم وقت إعدام صدام حسين

رغد صدام حسين
رغد صدام حسين
 
الأحد، 21-02-2021 09:03 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشفت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عن مكان اختبائها هي وأسرتها وقت محاكمة وإعدام الرئيس الراحل لافتة إلي أنهم لجئوا إلي منزل نائب رئيس الجمهورية العراقي حينها عزة الدوري .
و أضافت في لقائها علي قناة " العربية " :" نعتبر الوالد وعمي عزة الدوري حالة واحدة، حتى كبيتين وعائلتين، والدتي وزوجة عمي عزة مثل الأخوات، ونحن الأولاد كبرنا مع بعض والنتيجة أخوة وأصدقاء تربطنا أشياء مشتركة جميلة كثيرة ".
و أكدت أن هناك أحداث و مواقف مشتركة جمعت عائلتها بعائلة عزة الدوري لافتة إلي أنه وقت الاحتلال كان هو ملاذهم للفرار .
 

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