رغد صدام حسين تكشف المكان الحقيقي لجثمان والدها

الجمعة، 19-02-2021
11:38 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت
رغد صدام حسين
ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين
حقيقة نقل رفات والدها بعد
دفنه إلي مكان آخر قبل دخول داعش إلي الموصل .
وأشارت
خلال لقائها بقناة العربية إلي أن جثمان والدها يوجد في مكان أمين مضيفة "
أكتفي بهذا القدر " لافتة إلي أن المكان الأول كان معروفا حتى أصبح طلاب
المدارس يزورونه ولكن الحكومة العراقية منعتهم من زيارته .
و
أضافت :" أحد المحامين استلم جثمان والدي وذهب إلى منطقة العوجة، وتم دفنه
بالقرب من مقابر أخواتي "، مضيفة:" استلمنا جثمان والدي بشكل رسمي بطائرة
هليكوبتر وتم تأمين تفاصيل الدفن وتمت على أكمل وجه ".