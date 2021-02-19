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رغد صدام حسين تكشف المكان الحقيقي لدفن جثمان والدها

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رغد صدام حسين تكشف المكان الحقيقي لجثمان والدها

رغد صدام حسين
رغد صدام حسين
 
الجمعة، 19-02-2021 11:38 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين حقيقة نقل رفات والدها بعد دفنه إلي مكان آخر قبل دخول داعش إلي الموصل .
وأشارت خلال لقائها بقناة العربية إلي أن جثمان والدها يوجد في مكان أمين مضيفة " أكتفي بهذا القدر " لافتة إلي أن المكان الأول كان معروفا حتى أصبح طلاب المدارس يزورونه ولكن الحكومة العراقية منعتهم من زيارته .
و أضافت :" أحد المحامين استلم جثمان والدي وذهب إلى منطقة العوجة، وتم دفنه بالقرب من مقابر أخواتي "، مضيفة:" استلمنا جثمان والدي بشكل رسمي بطائرة هليكوبتر وتم تأمين تفاصيل الدفن وتمت على أكمل وجه ".
 

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