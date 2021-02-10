الأربعاء 10 فبراير 2021
توقيت مصر 10:40 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بن زايد : الحلم يتحول إلي واقع

مجلة " travel inside " السويسرية: مصر أفضل وجهة سياحية في العالم

الجيش العراقي يطلق عمليات عسكرية في بغداد

وفاة كرم زهدي رئيس مجلس شورى الجماعة الاسلامية

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

بعد حرمانهما من اللعب.. أبوتريكة يعتذر لـ"الشحات" و"كهربا"

بعد عزلهما.. قرار جديد صادم من الفيفا بشأن "كهربا" و"الشحات"

سعودي بارز عن زواج معز مسعود وحلا شيحة: هذا ليس داعية وإنما داهية

بعد إطلاق مسبار الأمل.. علاء مبارك يوجه رسالة للإمارات

بالفيديو.. القرآن الكريم من "كتاب هداية" إلى "دفتر شيكات"

ADS
 

الجيش العراقي يطلق عمليات عسكرية في بغداد

الجيش العراقي
الجيش العراقي
 
الأربعاء، 10-02-2021 09:54 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي أن تم إطلاق صباح اليوم الأربعاء عملية أمنية موسعة في مناطق غرب بغداد وجزيرة الكرمة و شرق بحيرة الثرثار .
وقد بدأت العمليات في بغداد و سامراء و الأنبار بإسناد طيران الجيش والقوة الجوية الذي شاركت بعملية أمنية مشتركة واسعة النطاق في مناطق غرب بغداد و جزيرة الكرمة و شرق بحيرة الثرثار ، حسب البيان .
و أشار البيان إلي أن العملية الأمنية جاءت لتطير هذه المناطق من عناصر " داعش " الإرهابية وضبط إحكام الحدود الفاصلة بين هذه القيادات .
 

إقرأ ايضا

434

سعودي بارز عن زواج معز مسعود وحلا شيحة: هذا ليس داعية وإنما داهية

received_260026752166623

تحذير قوي من الصحة السعودية بشأن خطورة "كورونا"

الاتحاد الاوربي

كشف حقيقة طرد دول أوربية لدبلوماسيين من روسيا

أخبار متعلقة

القوات الأمريكية في سوريا

البنتاجون: نفط سوريا لم يعد هدفنا

طائرة مسيرة

الجيش الإسرائيلي يعلن عن سقوط طائرة مسيرة جنوب غزة

الجيش العراقي

الجيش يحبط هجوم انتحاري جديد في بغداد

جيش " ميانمار "

الجيش يعتقل زعيمة " ميانمار " ويفرض الطوارئ

الملك سعود

شاهد.. صورة نادرة للملك سعود يستعرض الجيش في المنطقة الملكية

الحرس الوطني الامريكي

خوفا علي " بايدن".. الجيش ينشر قوات الحرس الوطني في واشنطن