الجيش العراقي يطلق عمليات عسكرية في بغداد

الأربعاء، 10-02-2021
09:54 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت
خلية الإعلام الأمني العراق
ي أن تم إطلاق صباح اليوم الأربعاء عملية أمنية موسعة
في مناطق غرب بغداد
وجزيرة الكرمة و شرق بحيرة الثرثار .
وقد
بدأت العمليات في بغداد
و سامراء و الأنبار بإسناد طيران الجيش
والقوة الجوية الذي
شاركت بعملية أمنية مشتركة واسعة النطاق في مناطق غرب بغداد
و جزيرة الكرمة و شرق
بحيرة الثرثار ، حسب البيان .
و
أشار البيان إلي أن العملية الأمنية جاءت لتطير هذه المناطق من عناصر " داعش
" الإرهابية وضبط إحكام الحدود الفاصلة بين هذه القيادات .