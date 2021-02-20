السبت 20 فبراير 2021
توقيت مصر 15:25 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

المالية : ٥,٣ مليار جنيه لصرف منحة العمالة غير المنتظمة منذ بداية «الجائحة» وحتى الآن

إعلامية سعودية مثيرة للجدل تعلن طلاقها بعد شهور من زواجها.. والسبب!

الطيران والسياحة في زيارة لمطار الغردقة الدولي

وفاة الفنان توفيق الناصر بعد معاناة مع المرض

بعد أيام من زواجها.. إعلامية شهيرة تصدم الجميع:«ممكن أخونه..احنا بشر»

دراسة تفجر مفاجأة صادمة عن الدقيق الأبيض: وفاة مبكرة

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الإثنين والثلاثاء

عروس تضع زوجها في موقف مُحرج وتطلب أمرًا "غير لائق" في حفل الزفاف

أول تعليق من الإمارات على احتجازها ابنة حاكم دبي الشيخة لطيفة

كيم كاردشيان تطلب الطلاق من زوجها أمام المحكمة وتكشف السبب الصادم

ADS
 

رغد صدام حسين توضح حقيقة شقيقها الذي لم يعلن عنه

رغد صدام حسين
رغد صدام حسين
 
السبت، 20-02-2021 09:51 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكدت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ، أن الأنباء التي تم تداولها عن وجود شقيق لها لم يعلن عنه غير صحيحة.
و أضافت خلال لقائها بقناة العربية أن كثير من المعلومات التي تم تداولها بشأن عائلتها غير صحيحة ، نافية أن يكون لها شقيق يسمي " عدي " ومؤكدة أن الوثائق التي تمتلكها والدة " عدي" بشأن نسبه غير صحيحة .
جدير بالذكر أن رغد استعرضت خلال لقائها ذكرياته عن علاقة والدها بـ" عزة الدوري " الذي شغل منصب نائب الرئيس لبلادها خلال فترة حكمه .
 

إقرأ ايضا

الأميرة ديانا

3 رسائل بخط الأميرة ديانا في مزاد علني.. لمن كانت الرسائل

عبد الخالق عبدالله

مستشار بن زايد: يجب على دول الخليج التصرف سريعا بعد ما فعله بايدن

مستشار بن زايد

تعليق "ودود" على المنافسة الاقتصادية بين "دبي" و"الرياض"

أخبار متعلقة

رغد صدام حسين

رغد صدام حسين تكشف المكان الحقيقي لجثمان والدها

رغد صدام حسين

رغد صدام حسين تكشف أسرار جديدة عن والدها

ضاحي خلفان

ضاحي خلفان يكشف سرا لا يعرفه الكثيرون عن صدام حسين