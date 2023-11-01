الأربعاء 01 نوفمبر 2023
توقيت مصر 21:44 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يقفز مجددًا قبل ساعات من إعلان سعرالفائدة الجديدة ويسجل هذا الرقم

وفاة الإعلامية سارة حسن بمرض السرطان.. وأخر ما كتبه مُحزن

اسشتهاد فنانة فلسطينية شهيرة رفقة ابنتيها

بعدما هدده إعلامي إسرائيلي.. علاء مبارك يعود ويرد على سبب حذف تغريداته عن دعم فلسطين

إخلاء سبيل مذيعة.. ماذا حدث في فيلا المنصورية؟

"قد أعذر من أنذر".. محمد رمضان يوجه رسالة لإسرائيل

"مش معقولة الرعب ده".. شوبير يكشف مفاجأة في تشكيل الأهلي لمواجهة صنداونز

بعد مجزرة جباليا.. بيان ناري من الأزهر ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

شاهد رد فعل رونالدو على ترديد جماهير نادي منافس اسم "ميسي"

مذيع "سي إن إن" يحرج متحدث جيش الاحتلال بسؤال مفاجئ عن مجزرة مخيم جباليا

رسميًا.. أول دولة تعلن قطع علاقتها مع إسرائيل

IMG-20231101-WA0022
جيش الاحتلال
الأربعاء، 01-11-2023 10:32 ص
 

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن الحكومة البوليفية قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.
وفي وقت سابق اليوم، أعرب  الرئيس البوليفي لويس ارسي، عن تضامنه وتضامن الشعب البوليفي مع شعب فلسطين، مؤكدا أنه لا يمكن السكوت والاستمرار بالسماح بمعاناة هذا الشعب، خاصة الأطفال الذين لهم الحق بالعيش بأمان وسلام.
جاء ذلك خلال استقباله في قصر الرئاسة بالعاصمة البوليفية لاباز، اليوم الثلاثاء، سفير دولة فلسطين محمود العلواني.
وأكد الرئيس ارسي إدانته لجرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة، ودعمه للمبادرات الدولية لتأمين المساعدات الإنسانية تماشيا مع القانون الدولي.



إقرأ ايضا

IMG-20231101-WA0010

اسشتهاد فنانة فلسطينية شهيرة رفقة ابنتيها

IMG-20231101-WA0023

مذيع "سي إن إن" يحرج متحدث جيش الاحتلال بسؤال مفاجئ عن مجزرة مخيم جباليا

IMG-20231101-WA0019

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن حصيلة جديدة لقتلاه في عملية اقتحام غزة

أخبار متعلقة

download (2)

أول رد فعل من إسرائيل بعدما وصفها أردوغان بأنها "مجرمة حرب"

download

إيران تهدد إسرائيل: توقفي وإلا فالأصابع على الزناد

إيلون ماسك1

إسرائيل تعلق على عزم "إيلون ماسك" إتاحة ستارلينك في غزة

IMG-20231026-WA0020

شاهد.. قتال بين عناصر من المقاومة وجيش الاحتلال داخل مستوطنة

images

الكشف عن خطة إسرائيل لتدمير أنفاق المقاومة باستخدام سلاحين أحدهما أمريكي خطير

IMG-20231009-WA0021

عاجزون عن السيطرة حتى الآن.. بيان عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي