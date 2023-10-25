الجمعة 27 أكتوبر 2023
توقيت مصر 21:53 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قفزة جديدة للدولار أمام الجنيه في السوق السوداء.. كم وصل الآن؟

بعد 4 شهور زواج.. عروس تقتل زوجها أثناء سهرة حمراء بسبب ما فعله أثناء رقصها

أحمد موسى يهاجم الغرب بسبب وصف حماس بالإرهابية

بسبب غزة.. محمد سلام يعتذر عن المشاركة في مسرحية بالسعودية: لما ربنا يسألني هقوله أيه؟

تعليق مفاجئ من عمرو أديب على موقف السعودية من الحرب على غزة

شاهد.. رونالدو يفك حذاء زميله في الفريق بأسنانه

صدمة كبيرة لجمهور الأهلي قبل لقاء صن داونز

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الساعات القادمة

شاهد.. الاحتلال يعتدي على قس ومسيحيين لمنعهم من الصلاة في القدس

راقي شرعي يكشف عن عشب يفك سحر الأرحام وتعطيل الإنجاب

الكشف عن خطة إسرائيل لتدمير أنفاق المقاومة باستخدام سلاحين أحدهما أمريكي خطير

images
نفق
الأربعاء، 25-10-2023 11:13 ص


أكد الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، نقلا عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تدرس غمر أنفاق "حماس" تحت الأرض قبل شن العملية البرية وهذا يعني أن تل أبيب مستعدة لـ"شطب الرهائن" في القطاع.

تحويل غزة إلى أنقاض

وقال هيرش إن "إسرائيل تعمل حاليا على تحويل مدينة غزة إلى أنقاض من خلال القصف المستمر وتخطط أيضا لشن غزو بري في المستقبل القريب".

وأضاف نقلا عن مسؤول أمريكي أن القادة الإسرائيليين يدرسون "إغراق شبكة أنفاق حماس الواسعة" قبل إرسال القوات. مؤكدا أن "مثل هذا التصرف قد يعني أن إسرائيل مستعدة لشطب الرهائن الذين ما زالوا تحت التهديد".

هيروشيما

وذكر هيرش، في وقت سابق أن إسرائيل تعتزم تحويل مدينة غزة إلى هيروشيما، مع الفارق أنها لن تستخدم الأسلحة النووية.

ونوه بأن القوات الإسرائيلية يمكن أن تستخدم قنابل موجهة أمريكية أثناء العملية البرية، يمكنها أن تصل إلى عمق 30-50 مترا قبل أن تنفجر، مما سيسمح لها بتدمير مواقع إنتاج الأسلحة تحت الأرض التابعة لحركة "حماس".

إقرأ ايضا

IMG-20231026-WA0026

قفزة جديدة للدولار أمام الجنيه في السوق السوداء.. كم وصل الآن؟

IMG-20231026-WA0019

شاهد.. الاحتلال يعتدي على قس ومسيحيين لمنعهم من الصلاة في القدس

IMG-20231026-WA0021

جيش الاحتلال يكشف هوية "أبوعبيدة" وينشر صورته.. ونشطاء يسخرون لهذا السبب

أخبار متعلقة

IMG-20231024-WA0012

الأسيرة الإسرائيلية التي أفرجت عنها حماس تكشف مكان احتجازها في غزة

IMG-20231023-WA0028

شتمه بألفاظ نابية.. شاهد ماذا فعل جندي إسرائيلي مع نتنياهو داخل قاعدة عسكرية

IMG-20231023-WA0016

دخل لجمع معلومات عن الأسرى.. إسرائيل تعلن فشل عملية داخل غزة ومقتل جندي

IMG-20231023-WA0019

وقعوا في كمين لـ"القسام".. انسحاب قوة إسرائيلية من غزة بعد محاولة اجتياحها برياً

IMG-20231023-WA0020

جنرال أمريكي يكشف عن الأسلحة التي تجهزها إسرائيل لاجتياح غزة بريًا

images (3)

تطور خطير.. أمريكا ترسل أسلحة فتاكة وقوات جديدة للشرق الأوسط لدعم إسرائيل