عاجزون عن السيطرة حتى الآن.. بيان عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي

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متحدث جيش الاحتلال
الإثنين، 09-10-2023 12:12 م



أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفخاي أدرعي، اليوم الاثنين، أن هناك بعض من عناصر حماس لا تزال قادرة على التسلل إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن هناك اشتباها بوجود نفق تجاه إحدى البلدات بمحيط غزة ما يفسر استمرار سيطرة حماس عليها.

ووفقا لتقارير وسائل إعلام إسرائيلية، فإن هناك تقديرات تفيد بوجود من 400 إلى 500 عنصر فلسطيني من حماس في المستوطنات الإسرائيلية بـ غلاف غزة.

كما أضاف أدرعي، أنه تم انتشار 4 فرق قتالية للجيش الإسرائيلي في الجنوب، ولكن الأمر سيستغرق وقتا أطول من المتوقع لإرساء الأمن.

وأشار إلى أنه تم وضع  الدبابات على عشرين موقعاً على طول خط الحدود وسيزداد عدد الدبابات خلال الساعات، كما تم استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القوات الإسرائيلية قصفت الليلة أكثر من 500 هدف استراتيجي للمنظمات في قطاع غزة.

وأضاف أدرعي، أن هناك حالات تسلل لـ 70 مسلحا من المقاومة الفلسطينية إلى مستوطنة بئيري في غلاف غزة ونفحص فرضية التسلل عبر الأنفاق.

وأشار متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن القوات الإسرائيلية ما زلت تقاتل في 78 نقطة قرب قطاع غزة.

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