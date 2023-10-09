عاجزون عن السيطرة حتى الآن.. بيان عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي

الإثنين، 09-10-2023
12:12 م
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال
الإسرائيل
ي، أفخاي أدرعي، اليوم الاثنين، أن هناك بعض من عناصر حماس
لا تزال قادرة على التسلل إلى الاحتلال الإسرائيل
ي.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال
الإسرائيل
ي، إن هناك اشتباها بوجود نفق تجاه إحدى البلدات بمحيط غزة ما يفسر استمرار سيطرة حماس
عليها.
ووفقا لتقارير وسائل إعلام إسرائيل
ية، فإن هناك تقديرات تفيد بوجود من 400 إلى 500 عنصر فلسطيني من حماس
في المستوطنات الإسرائيل
ية بـ غلاف غزة.
كما أضاف أدرعي، أنه تم انتشار 4 فرق قتالية للجيش الإسرائيل
ي في الجنوب، ولكن الأمر سيستغرق وقتا أطول من المتوقع لإرساء الأمن.
وأشار إلى أنه تم وضع الدبابات على عشرين موقعاً على طول خط الحدود وسيزداد عدد الدبابات خلال الساعات، كما تم استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال
الإسرائيل
ي، إن القوات الإسرائيل
ية قصفت الليلة أكثر من 500 هدف استراتيجي للمنظمات في قطاع غزة.
وأضاف أدرعي، أن هناك حالات تسلل لـ 70 مسلحا من المقاومة الفلسطينية إلى مستوطنة بئيري في غلاف غزة ونفحص فرضية التسلل عبر الأنفاق.
وأشار متحدث باسم جيش الاحتلال
الإسرائيل
ي، إلى أن القوات الإسرائيل
ية ما زلت تقاتل في 78 نقطة قرب قطاع غزة.