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رئيس لبنان يكشف آخر تطورات الأزمة مع السعودية

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ميشال عون
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الثلاثاء، 02-11-2021 03:11 م

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، إن معالجة الخلاف الذي نشأ مع السعودية وعدد من دول الخليج مستمر على مختلف المستويات، على أمل الوصول الى الحلول المناسبة.
وخلال استقباله رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع الشرق الاوسط، النائبة إيزابيل سانتوسن، أكد عون أن "التحضيرات جارية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أجواء من الحرية والشفافية".
وأضاف عون إن "الحكومة ماضية في تحضير عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي على خطة النهوض الاقتصادي".
واتخذت السعودية والإمارات والبحرين والكويت، موقفًا موحدًا تجاه لبنان على خلفية أزمة تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، التي دافع فيها عن مليشيا الحوثي في اليمن، واعتبر في تصريحاته أن ما يحدث "حرب عبثية".
وأعلنت دول الخليج الأربعة سحب سفرائها من بيروت، وطرد السفير اللبناني من أراضيها ومنع مواطنيها من السفر إلى لبنان ووقف الواردات منها.
 

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