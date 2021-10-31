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بعد طرد السفير.. الإمارات تطالب مواطنيها بمغادرة دولة عربية فورًا

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الامارات
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الأحد، 31-10-2021 06:00 م


طالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، مواطنيها المتواجدين في لبنان بضرورة العودة إلى أرض الوطن فورًا.
وقالت "الخارجية الإماراتية" في بيان لها :" نظرًا للأحداث الراهنة وبناءً على قرار منع سفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان والذي جاء تزامناً مع قرار سحب دولة الإمارات دبلوماسييها من لبنان، تدعو وزارة الخارجية والتعاون الدولي جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان بضرورة العودة إلى دولة الإمارات في أقرب وقت".
كما أشار خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه تجسيداً لحرص دولة الإمارات الدائم على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، اتخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة مواطنيها من لبنان، كما أكد على جاهزية الوزارة لتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في لبنان وذلك للعودة إلى دولة الإمارات.
وتهيب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالمواطنين المتواجدين في جمهورية لبنان ضرورة التواصل مع مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي على الرقم 0097180044444
 

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