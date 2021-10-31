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مصادر:

إقالة جورج قرداحي بعد عدم تقديم استقالته

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جورج قرداحي
Native
الأحد، 31-10-2021 02:50 م
كشفت مصادر إعلامية عن قرار مرتقب بإقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، وتعيين وزيرًا بدلًا منه، بعد أن رفض تقديم استقالته "حفظًا لماء الوجه"، على إثر التصريحات التي أغضبت السعودية بشأن حرب اليمن وتأييده لمليشيا الحوثي.
وقال "قرداحي" في تصريحات إعلامية، أن امر تقديم استقالته ليس واردًا، ولن يتقدم باستقالته.
وحسب صحيفة الأنباء الكويتية فقد نقلت عن مصادرها أنه "تقرر اختيار وزير آخر للإعلام يكون من حصة الرئيس اللبناني ميشال عون هذه المرة".
وأوضحت الصحيفة أن قرداحي اجتمع مع القس الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي لمدة 45 دقيقة، غادر بعدها دون الإدلاء بأية معلومات.
فيما نقلت عن وليد غياض المسؤول الإعلامي في بكركي أن الراعي دعا قرداحي إلى تغليب مصلحة لبنان فوق أي مصلحة أخرى، لافتا إلى أن الأخير "أعرب عن عدم تمسكه بأي منصب وزاري".
 

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