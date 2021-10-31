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الملك سلمان يشكر أمير الكويت وملك البحرين ويتجاهل سلطان عمان لهذا السبب

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الملك سلمان
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الأحد، 31-10-2021 03:12 م

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالات هاتفية بكل من أمير الكويت وملك البحرين، وشكرهما على الاجراءات التي اتخذاها ردا على تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، فيما لم يتصل بسلطان سلطنة عمان، بسبب البيان الذي أصدرته تعليقًا على الأزمة بين لبنان والسعودية، والذي دعا إلى تحكيم العقل والحوار دون الانحياز للمملكة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أجرى اتصالا هاتفيا، بأمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، "أعرب فيه عن تقديره لما قامت به دولة الكويت من إجراءات تجاه التصريح الذي أدلى به وزير الإعلام اللبناني، وبما يعكس تضامن دول مجلس التعاون الخليجي".
بدوره، أكد أمير الكويت، أن "الإجراءات التي اتخذتها بلاده تؤكد وحدة دول مجلس التعاون الخليجي، وعمق الأخوة بين شعوبه كافة".
في السياق نفسه، أجرى العاهل السعودي، اتصالا هاتفيا بملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، "عبر فيه عن شكره لما قامت به البحرين من إجراءات"، في أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.
 

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