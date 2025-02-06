أعلنت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، موعد جلسة محاكمة الإعلامي اللبناني نيشان أرتين، في التهمة المنسوبة إليه بسب وقذف الإعلامية ياسمين عز.

وجاء ذلك بعد قرار النيابة العامة بتأكيد وقوع تعد لفظي من نيشان أرتين ضد ياسمين عز.

ووجهت ياسمين عز عدة اتهامات إلى الإعلامي اللبناني، منها وصفها بعبارات خادشة للحياء ومخلة بقيمتها وشخصها، وتعمد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أنه خلال شهر سبتمبر 2024، غابت الإعلامية ياسمين عز عن جلستها في منتدى الإعلام والتريند بدبي، فقام نيشان بممازحة الحضور، وقال عن غيابها: "حقارة كثير إنك تعطي موعد وما تيجي".