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جيش الاحتلال يكشف هوية "أبوعبيدة" وينشر صورته.. ونشطاء يسخرون لهذا السبب

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أبوعبيدة
الخميس، 26-10-2023 11:02 ص

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الأربعاء، تغريدة على منصة "إكس" كشف خلالها هوية الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس "أبو عبيدة".

وأرفق أدرعي التغريدة بمقطع فيديو، وعلق قائلا: "هذا هو المدعو حذيفة كحلوت الذي يتستر وراء كنية أبو عبيدة وهو يتستر كذلك وراء كوفيته الحمراء، تماما مثلما تتستر حماس وراء المنشآت المدنية لإطلاق القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل".
وأضاف: "هو وغيره من قادة دواعش حماس يحبون التستر داخل الأنفاق ووراء النساء والأطفال، وكذلك وراء الأقنعة والظلال".
وتابع: "حذيفة كحلوت، لقد أصبحت مكشوفا، وقد حان الوقت للكف عن التستر، فلن يسعفك ومنظمتك القناع والكوفية في إخفاء الضربات التي تتكبدونها وفي مصير من تبقى منكم".
فيما سخر نشطاء في إسرائيل على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين أن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش هوية متحدث القسام، ولكن سبق أن أعلن نفس الكلام عام 2014.

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