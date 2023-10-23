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دخل لجمع معلومات عن الأسرى.. إسرائيل تعلن فشل عملية داخل غزة ومقتل جندي

الإثنين، 23-10-2023 01:11 م


سمح الجيش الإسرائيلي بنشر اسم جندي إضافي من الجيش قتل أمس الأحد في غزة، ما يرفع عدد القتلى بصفوفه منذ 7 أكتوبر إلى 308.
وأفاد موقع "واينت" العبري، بأن "العريف تامير باراك، 19 عاما، جندي في جيش الدفاع الإسرائيلي، قتل خلال عملية جمع معلومات عن المفقودين والمختطفين في قطاع غزة، في منطقة كيسوفيم".
وأضاف أن باراك، مقاتل في فوج الهندسة القتالية وقتل بصاروخ مضاد للدبابات استهدف دبابة وعربة هندسية خلال العملية. 
ولفت الموقع إلى أنه إضافة إلى مقتل باراك، أصيب ثلاثة جنود آخرين بجروح متوسطة وخفيفة خلال العملية المذكورة.
وكانت كتائب القسام أعلنت أمس الأحد أنها أوقعت قوة إسرائيلية مدرعة في كمين محكم بعد عبورها السياج الحدودي لأمتار ودمرت دبابة وجرافتين.
هذا، وأعلن الجيش الإسرائيلي عزمه تكثيف ضرباته ضد غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس، وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي الجنرال دانييل هاغاري "علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة وسنكثف الضربات ونقلل حجم الخطر".
يأتي ذلك، وسط دعوات متكررة يطلقها الجيش الإسرائيلي لسكان شمال غزة للتوجه جنوبا، رغم أن القوات الإسرائيلية تشن غارات ضارية جنوب القطاع أيضا.

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