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شاهد.. نتنياهو: إذا قرر حزب الله دخول الحرب فسندمر لبنان

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نتنياهو
الإثنين، 23-10-2023 10:44 ص


حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، من أنه إذا قرر حزب الله الدخول في الحرب، فسيتم شلّه "بقوة لا يستطيع حتى تصورها".

وقال نتنياهو خلال زيارة للقوات في الشمال: "سنضرب حزب الله بقوة لا يستطيع تخيلها وتداعيات ذلك بالنسبة له وللدولة اللبنانية ستكون مدمرة... لكننا مستعدون لأي سيناريو".
وفي مقطع فيديو، خاطب نتنياهو لمقاتلي فوج القوات الخاصة الإسرائيلية: "نحن في معركة من أجل الحياة، معركة من أجل الوطن. هذه ليست مبالغة؛ هذه هي الحرب. يجب أن نكون أو نتوقف – يجب أن يتوقفوا (حزب الله)".
وتابع قائلاً "لن نتراجع ونعمل على محو حركة حماس".


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