شاهد.. نتنياهو: إذا قرر حزب الله دخول الحرب فسندمر لبنان

الإثنين، 23-10-2023
10:44 ص
حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
، الأحد، من أنه إذا قرر حزب الله
الدخول في الحرب، فسيتم شلّه "بقوة لا يستطيع حتى تصورها".
وقال نتنياهو
خلال زيارة للقوات في الشمال: "سنضرب حزب الله
بقوة لا يستطيع تخيلها وتداعيات ذلك بالنسبة له وللدولة اللبنان
ية ستكون مدمرة... لكننا مستعدون لأي سيناريو".
وفي مقطع فيديو، خاطب نتنياهو
لمقاتلي فوج القوات الخاصة الإسرائيلية: "نحن في معركة من أجل الحياة، معركة من أجل الوطن. هذه ليست مبالغة؛ هذه هي الحرب. يجب أن نكون أو نتوقف – يجب أن يتوقفوا (حزب الله
)".
وتابع قائلاً "لن نتراجع ونعمل على محو حركة حماس".