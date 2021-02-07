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تفاصيل أول اتصال هاتفي بين " بايدن " والمواطنين

أول اتصال للرئيس الأمريكي مع مواطنة
الرئيس الامريكي جو بايدن
 
الأحد، 07-02-2021 10:10 ص متابعات- أمينة عبد العال
تواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع أفراد الشعب الأمريكي ـ كأول آلية للتواصل مع المواطنين وبدأها بالاتصال بارمأ فقدت عملها بسبب جائحة " كورونا" .
و أجريت المكالمة من المكتب البيضاوي مع ميشيل المنحدرة من روزفيل في كاليفورنيا وهي أم وخسرت عملها في شركة ناشئة بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة " كوفيد_19 " ،  حسبما نشرت "سكاي نيوز ".
ورد عليها  الرئيس البالغ 78 عاما "كان والدي يقول لي إن العمل أكثر بكثير من مجرد راتب ، هو كرامتك واحترامك ومكانتك في المجتمع".
و أكدت ميشيل علي سعادتها باهتمام الرئيس بهذا الأمر .
يأتي ذلك في إطار سعيه لإظهار مدي قربه من مواطنيه  مغتنما الفرصة للترويج لخطته للتحفيز الاقتصادي البالغة 1,9 تريليون دولار والتي يتهيّأ حزبه الديمقراطي لتبنّيها في الكونغرس على الرغم من عدم تأييد الحزب الجمهوري لها، كما حملة التلقيح الواسعة النطاق التي تعهّد بها.
 

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