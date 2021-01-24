فضيحة تطيح برئيس أركان الجيش في إسبانيا

الأحد، 24-01-2021
09:18 ص
متابعات- أمينة عبد العال
قدم الجنرال ميجيل
أنخيل فيلارويا، رئيس أركان الجيش الإسباني
استقالته مساء أمس بعد أن تم اتهامه
بتجاهل البروتوكول لتلقي اللقاح المضاد لكوفيد _19 .
وجاء في بيان هيئة
الأركان أن هذه الخطوة للحفاظ علي صورة القوات المسلحة ، لافتة إلي أنه تلقي
اللقاح دون أن يكون من الفئات التي لها أولوية لتلقيه ، حيث أن السلطات في إسبانيا
تقوم حاليا بتطعيم أكثر من مليون جرعة بالدرجة الأولي للعاملين في القطاع الخاص و
المقيمين في دور الرعاية ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
علي الجانب الآخر أكد
الجنرال فيلارويا في القوات الجوية والبالغ من العمر 63 عام ، أنه لم تكن لديه نية
علي الاستفادة من امتيازات غير مبررة .