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ترامب: السعودية لا تشترط دولة فلسطينية مقابل التطبيع مع إسرائيل

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الأربعاء، 05-02-2025 12:13 ص

 

 

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المملكة العربية السعودية لا تطالب بدولة فلسطينية مقابل اتفاق سلام مع إسرائيل.

وأضاف ترامب، خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن السعودية تريد السلام، ولا تطالب بدولة فلسطينية في المقابل.

 

وعن احتمال توجيه ضربة لإيران قال ترامب "سنرى".

 

وعن غزة، قال ترامب إنه لا يرى مانعا من نجاح صفقة تضمن إخراج الرهائن، وإنه يرغب في اتفاق لإعادة توطين الغزيين بشكل دائم، وليس بالضرورة في مصر والأردن.

 

يأتي تصريح ترامب، على عكس ما تدلي به الحكومة السعودية، بشأن "اشتراط" قيام دولة فلسطينية، مقابل التطبيع مع إسرائيل.

 

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