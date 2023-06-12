تحذير للسعوديين.. لا تأكلوا الكبسة بعد طهيها بـ 4 ساعات





حذر الدكتور السعودي خالد النمر، من خطورة ترك الطعام المطبوخ مثل "الكبسة" في درجة حرارة الغرفة مدة 4 ساعات قبل تناولها.

وأوضح "النمر خلال حسابه الرسمي بـ "تويتر"، أن تناول الكبسة بعد تركها 4 ساعات في درجة حرارة الغرفة يزيد من احتمالية التسمم البكتيري بشكل كبير.

وكتب "النمر":"ترك الطعام المطبوخ(كبسة مثلاً) في درجة حرارة الغرفة ٣٢ مئوية لمدة ٤ ساعات فأكثر يزيد من احتمالية التسمم البكتيري بشكل كبير.

وأوضح أن التصرف الصحيح في هذه الحالة هو، أكله مباشرةً بعد الطبخ أو حفظه في الثلاجة ثم تسخينه عند الحاجة أو إبقاء الطعام ساخناً فوق ٦٠ درجة مئوية حتى تناوله.