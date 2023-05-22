سعودي اختلى بخطيبته قبل الزفاف وبعد أن حملت منه كانت الصدمة





روى المحامي السعودي أحمد الجهيمي قصة رجل اختلى بزوجته بعد عقد النكاح عدد مرات قبل حفل الزفاف، وعندما أنجبت منه أنكر نسب البنت له، ما دفع شقيق المرأة لمقاضاته.

عقد النكاح

وقال خلال مقطع فيديو:" يقول المدعي أن المدعى عليه تزوج شقيقته وعقد عليها عقد النكاح، واختلى بها عدد من المرات في منزل والده قبل أن يتوفاه الله، وحملت شقيقته من زوجها وأنجبت بنت ولكن زوجها أنكر نسب البنت له".

إثبات نسب

وتابع: "المدعى عليه أقر بعقد النكاح وأنه قد اختلى بأم البنت عدد من المرات إلا أنه أنكر أن تكون أم البنت قد مكنته من نفسها، وقال هذه البنت ليست ابنتي، وطلب بفحص dna".

ولادة الطفلة

وأردف:" القاضي سأل عن تاريخ ولادة البنت، وتبين أن الولادة كانت خلال مدة العقد الشرعي للنكاح، وبالتالي القاضي حكم بإثبات نسب البنت إلى والدها"، لافتا إلى أن فحص الـ dna يقبل في قضايا إثبات النسب وليس النكران.