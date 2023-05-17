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السعودية.. قرار عاجل من النيابة العامة ضد رهف القحطاني

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رهف القحطاني
الأربعاء، 17-05-2023 09:03 ص

أحالت النيابة العامة السعودية مشهورة سناب شات رهف القحطاني، للتحقيق لنشرها معلومات غير صحيحة عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بشأن إرغام مَن يتم ضبطهم في خلوة غير شرعية بالزواج لمدة سنتين أو دفع مهر ألف ريال.

 

وكانت مشهورة سناب رهف القحطاني زعمت أن مَن لا يلتزم بتلك المدة يعاقَب بالسجن عشر سنوات، مع إيقاع عقوبة الجَلْد، الأمر الذي أدى إلى استدعائها وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراء النظامي بشأنها.

 

من جانبه، كشف المحامي مروان الجابري، أن تصل العقوبة المتوقعة بشأن من يقوم بنشر معلومات مكذوبة للسجن مدة 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، أو إحداهما أو كليهما.

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