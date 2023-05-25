السعودية تعلن إعادة العلاقات مع كندا.. فماذا كان سبب انقطاعها 5 سنوات؟

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيان وزارة الخارجية السعودية وإعلانها عودة العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى ما كانت عليه.

وتداول نشطاء تغريدة للخارجية الكندية تعود للعام 2018 قالوا إنها كانت السبب وراء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، في حين ذهب مغردون آخرون لتداول رد وزير الخارجية السعودية (حينها)، عادل الجبير على كندا.

وفي مطلع أغسطس 2018، جمدت السعودية "كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة" بين البلدين، واعتبرت الخارجية السعودية السفير الكندي لدى الرياض "شخصا غير مرغوب فيه"، ودعته إلى مغادرة البلاد.

ووقعت أزمة دبلوماسية بين البلدين عقب مطالب السفارة الكندية بإطلاق سراح ناشطي المجتمع المدني وحقوق المرأة، معربة عن "قلقها الشديد" تجاه موجة اعتقالات جديدة، الأمر الذي رفضته السعودية واعتبرته تدخلا في شؤونها الداخلية أو فرض إملاءات عليها، واستدعت سفيرها لدى كندا للتشاور.