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سعودي يتباهي بعلاقاته المحرمة مع النساء.. هذا ما فعلته زوجته

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ارشيفية
الأحد، 11-06-2023 11:13 ص

 

كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية عن تفاصيل فسخ نكاح مواطنة دون مقابل مالي في جدة.

وأوضحت الصحيفة، أن المواطنة تقدمت بدعوى أمام محكمة الأحوال تطلب فيها فسخ نكاحها بعد أن لجأت إلى دار الحماية هروباً من عنف زوجها.

وأشارت إلى أن المواطنة قالت أمام المحكمة أنها تزوجت قبل 9 سنوات على مهر قدره 40 ألف ريال، مضيفة بأن زوجها يعنفها ويتباهى بعلاقاته المحرمة مع نساء آخريات.

ولفتت إلى أن الزوجة أفادت أيضا أن زوجها لديه سوابق إجراميه وتورط في عدد من القضايا وسجن عدة مرات في قضايا جنائية.

وأضافت، أن المحكمة اطلعت على تقارير طبية تثبت مراجعة الزوجة وأبنائها للطب النفسي بتوصية من دار الحماية الاجتماعية.

وأوضحت أن المحكمة بينت أن الزوج يرفض طلاق المدعية ولا سبيل لها إلا بفسخ النكاح عليه، وحكمت الدائرة القضائية بفسخ نكاح المواطنة دون مقابل مادي لثبوت تضررها بسبب الخلافات بينها وبين زوجها.

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