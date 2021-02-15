الإثنين، 15-02-2021
10:15 ص
متابعات- أمينة عبد العال
كشف مؤسس شركة "مايكروسوفت " الأمريكية بيل جيتس
، التحديات التي
سيواجهها العالم بعد القضاء علي وباء
" كورونا
" الذي أثر علي أعداد كبيرة من البشر حول العالم .
ومن أبرز تلك التحديات أنه سيتوجب علي البشر بعد التعافي من " كوفيد
_19 " بشكل نهائي هو التغير المناخي و الحروب البيولوجية ، مسيرا إلي تنامي حجم الغازات
الدفيئة التي تؤثر على الغلاف الجوي سنويا، لافتا إلى ضرورة إيقاف تلك الانبعاث
ات،
للحيلولة دون هلاك الأرض بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، حسبما نشرت " ذا
جارديان " البريطانية .
ووجه بيل جيتس
الدعوة للعمل على الوصول بهذه الانبعاث
ات إلى
الصفر، لافتا إلى صعوبة هذه المهمة ، مضيفا "بسبب كورونا
تراجعت النشاطات الصناعية
حول العالم، الأمر الذي سبب انخفاضا في حجم الغازات بنسبة 5 % ، وهي نسبة منخفضة جدا
مقارنة بما هو مطلوب لحماية كوكبنا".