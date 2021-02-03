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بسبب " كورونا" ..

رحيل بطل بريطانيا

السير توم
السير توم
 
الأربعاء، 03-02-2021 10:22 ص متابعات- أمينة عبد العال
رحل السير توم مور، أيقونة الحرب ، الذي ألهمت شجاعته و أعماله الخيرية الملايين حول العالم .
و توفي السير توم والبالغ من العمر 100 عام ، بعد جمعه لعشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في مستشفي بيدفورد بعدما عاد إليها للعلاج من الالتهاب الرئوي لبعض الوقت ، حسبما نشرت " سكاي نيوز".
وقالت ابنتاه هانا ولوسي في بيان: "ببالغ الحزن نعلن وفاة والدنا العزيز الكابتن السير توم مور.  
جدير بالذكر أن السير توم ، أصبح كنز وطني واسم مألوف بعد أن جمع أكثر من 32 مليون جنيه إسترليني للخدمات الصحية من خلال المشي 100 لفة في حديقته بإطاره الزيمر - وحصل على لقب فارس لجهوده من قبل الملكة إليزابيث في قلعة وندسور في يوليو الماضي.
 

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