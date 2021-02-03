الأربعاء 03 فبراير 2021
توقيت مصر 14:28 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

براءة متهم باغتيال النائب العام بعد الحكم بحبسه 10 سنوات

وزير الأوقاف يوافق على التبرع لصندوق العمالة غير المنتظمة

تهز دولة عربية.. يقتل زوجة خاله ثم يغتصب جثتها

الكشف عن مدة احتفاظ الجسم بالأجسام المضادة بعد التعافي من كورونا

قرار عاجل من الإمارات بعد تعليق السعودية دخول مواطنيها لأراضيها

ماذا قالت الصحف التركية عن مصطفى محمد بعد هدف أول مباراة؟

الصحة العالمية تحذر من توزيع لقاحات " كورونا"

رحيل بطل بريطانيا

إيفانكا ترامب تعلن عن ثروتها.. رقم صادم

تردد قناة " بي إن سبورت" المفتوحة التي ستنقل مباراة الأهلي والدحيل

ADS
 

قرار عاجل من الإمارات بعد تعليق السعودية دخول مواطنيها لأراضيها

download
ا
 
الأربعاء، 03-02-2021 11:23 ص المصريون

أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الأربعاء، قرارًا عاجلًا على ضوء قرار المملكة العربية السعودية، تعليق دخول مواطني 20 دولة إلى أراضيها من بينهم مواطني الإمارات.
وقالت الشركة، إنها لن تقبل مسافرين من غير السعوديين على متن رحلاتها من دبي إلى المملكة العربية السعودية وذلك بأثر فوري وحتى إشعار آخر.
ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، قالت الشركة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه يأتي ذلك بناءً على توجيهات المملكة، حيث لن يتم قبول العملاء الذين يحملون تذاكر مع وجهات نهائية في السعودية للسفر في نقطة انطلاقهم.
وكانت السلطات السعودية، أعلنت أمس، تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا من 20 دولة حول العالم اعتبارًا من الساعة التاسعة من مساء اليوم، الأربعاء، في ضوء إجراءاتها لاحتواء فيروس كورونا.
وأشارت طيران الإمارات إلى أن الإعفاءات تشمل حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والممارسين الصحيين وعائلاتهم.
وطالبت العملاء المتأثرين بالرحلات الملغاة، بالاتصال بوكيل الحجز أو مركز اتصال "طيران الإمارات" لإعادة الحجز.
وتضمنت الدول التي تم حظر السفر منها إلى المملكة؛ الأرجنتين، والإمارات العربية المتحدة، وألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا وباكستان، والبرازيل، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وتركيا، وجنوب أفريقيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، ولبنان، ومصر، والهند واليابان.
كما شمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ( 14 ) يومًا السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.
 

إقرأ ايضا

السير توم

رحيل بطل بريطانيا

بايدن

بايدن يصدر قرارات جديدة للهجرة

بايدن

بايدن يفاجيء دول الخليج بقرار غير متوقع

أخبار متعلقة

1023631

بدءًا من اليوم.. البحرين تفتح مجالها الجوي أمام قطر

ارشيفية

البحرين تلغي فحوصات " كورونا" لهذا السبب

image

ما هو «ذا لاين» الذي أطلقه «بن سلمان» اليوم؟

الملك سعود

شاهد.. صورة نادرة للملك سعود برفقة أمير الكويت

ارشيفية

صادمة.. بعد 4 أيام من دفنه بسبب " كورونا" يعود للحياة

Capture

شاهد.. استقبال حار لأول قطري يدخل السعودية بعد المصالحة