أول رد سعودي على طريقة مصافحة «بايدن» للأمير محمد بن سلمان

الأحد، 17-07-2022
01:49 م
رد وزير الخارجية
السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على سؤال مذيع "CNN" بشأن
الانتقادات التي وجهت إلى "بايدن
" بسبب الصورة التي التقت لمصافحة
"القبضة" مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
.
وقال وزير الخارجية إن
"بايدن
" خرج بلقاء مع زعيم رئيسي في المنطقة، مضيفا: أعتقد أنه خرج من
ذلك بإعادة تنشيط الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية
والولايات
المتحدة الأمريكية.
ووجه المذيع سؤالا إلى
وزير الخارجية قائلا: " لابد أنه حصل على شيء.. ماذا أعطيتموه؟"، فأضاف
الوزير : "أعتقد أن القبضة بمثابة فوز لبايدن
".
وتابع الوزير:
"لا أعرف لماذا نحن عالقون بمصافحة
القبضة.. التقى الزعيمان، تبادلا
المجاملات، هذا طبيعي جدًا".