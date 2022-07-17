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أول رد سعودي على طريقة مصافحة «بايدن» للأمير محمد بن سلمان

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بايدن وبن سلمان
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الأحد، 17-07-2022 01:49 م
رد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على سؤال مذيع "CNN" بشأن الانتقادات التي وجهت إلى "بايدن" بسبب الصورة التي التقت لمصافحة "القبضة" مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال وزير الخارجية إن "بايدن" خرج بلقاء مع زعيم رئيسي في المنطقة، مضيفا: أعتقد أنه خرج من ذلك بإعادة تنشيط الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

ووجه المذيع سؤالا إلى وزير الخارجية قائلا: " لابد أنه حصل على شيء.. ماذا أعطيتموه؟"، فأضاف الوزير : "أعتقد أن القبضة بمثابة فوز لبايدن".

وتابع الوزير: "لا أعرف لماذا نحن عالقون بمصافحة القبضة.. التقى الزعيمان، تبادلا المجاملات، هذا طبيعي جدًا".
 

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