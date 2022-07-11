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تفاصيل مقتل معارض سعودي في لبنان ومفاجأة بشأن الجناة.. والسفير يعلق

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وليد بخاري
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الإثنين، 11-07-2022 11:15 ص

علق سفير السعودية في لبنان وليد بخاري على كشف السلطات الأمنية اللبنانية للغز مقتل مواطن سعودي (ينتمي للمعارضة) في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال وليد بخاري في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر" : "‏أُثمن عاليا جهود قوى الأمن الداخلي اللبناني بأفراده وقيادته كافة في كشف الحقائق وتسليم الجناة للعدالة في جريمة قتل المواطن السعودي المغدور الذي قتل في الضاحية الجنوبية لبيروت".
وكشفت السلطات الأمنية اللبنانية تفاصيل مقتل مواطن سعودي طعناً بسكين على يد شقيقيه في محلة الصفير مساء أمس السبت أول أيام عيد الأضحى لافتةً إلى أن المواطن (م . م) من مواليد عام 1980 م.
وفي بيان لها تبيّن أن شقيقَي المقتول نفّذا الجريمة لأسباب عائلية وشخصية ثم فرّا إلى جهة مجهولة وهما من الجنسية السعودية، ع. م. (من مواليد عام 1976) ، ح. م. (من مواليد عام 1990).
وأوضحت السلطات الأمنية أنها ألقت القبض على الشقيقين بعد توافر معلومات عن وجودهما في إحدى الشقق في محلة الصفير، وعلى الفور تمت مداهمة مكان تواجدهم من قبل دورية من فصيلة برج البراجنة بمؤازرة قوة مشتركة من قطعات سرية الضاحية، حيث جرى توقيفهما وضبط أداة الجريمة.
وأشارت إلى أن المتهمان اعترفا بالتحقيق معهما بإقدامهما على قتل شقيقهما لأسباب عائلية، فيما أحيل الموقوفان والمضبوط إلى القطعة المعنية، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
 

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