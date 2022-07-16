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عادل الجبير يكشف سبب قدوم «بايدن» إلى السعودية (فيديو)

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عادل الجبير
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السبت، 16-07-2022 10:43 ص
أوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية بالسعودية عادل الجبير، أن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن قدم إلى المملكة لعقد لقاءات مع أحد أهم حلفاء أمريكا في المنطقة والعالم.
وأشار الجبير خلال لقائه مع قناة "سي إن إن"، إلى أن المملكة وأمريكا تواجهان تحديات تستدعي العمل معاً لمجابهتها، موضحا أن بايدن يعلم أن القضية في الطاقة لا تتعلق بالعرض والطلب وإنما بتوازن السوق.
وكان عادل الجبير ذكر في تصريحاته، أن زيارة بايدن للمملكة تعد إشارة كبيرة لدورها في المنطقة والعالم ولأهمية العلاقة بينها وبين الولايات المتحدة، لافتا إلى أنها ستسهم في دعم وتأكيد العلاقة بين البلدين ودفعها لأفق أقوى على مدى العقود القادمة.
 

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