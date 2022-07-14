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وظيفة ممنوع على غير السعوديين العمل بها

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وظيفة ممنوع على غير السعوديين العمل بها

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الخميس، 14-07-2022 03:18 م

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أن مهنة الموارد البشرية (HR) من المهن التي يُمنع توظيف غير المواطنين بها.

وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين عن الشروط اللازمة للعمل بمهنة الموارد البشرية، على حساب الوزارة عبر صفحتها بموقع تويتر.

وحددت اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، مجموعة من الوظائف التي يُمنع توظيف غير المواطنين بها؛ وشملت القائمة المهن التالية: كبير إداري موارد بشرية، مدير شؤون موظفين، مدير شؤون عمل وعمال، مدير علاقات أفراد، اختصاصي شؤون أفراد، كاتب شؤون أفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب دوام، كاتب استقبال عام، كاتب استقبال فندقي، كاتب استقبال مرضى، كاتب شكاوى، أمين صندوق، حارس أمن خاص، معقب،ناسخ أو مصلح مفاتيح، مخلص جمركي.
 

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