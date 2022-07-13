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السعودية.. انحراف طائرة بمطار الملك عبدالعزيز وفرق الطوارئ تتدخل

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طائرة
Native
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الأربعاء، 13-07-2022 01:16 م

أفادت وسائل إعلام سعودية، بانحراف طائرة ركاب اليوم الأربعاء، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي دون وقوع إصابات.
وأوضحت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، أن طائرة 400 Gulfstream تعرضت لانحراف على مدرج 34 L A5 صباح اليوم (الأربعاء)، الساعة 8:10 من دون أن تسجل أي إصابات و لله الحمد بين الطاقم الذي كان على متنها وهم 5 أفراد.

وأكدت إدارة المطار أن فرق الطوارئ باشرت الحادث على الفور، حيث يقوم فريق المختص، بالتحقيق عن تفاصيل الحادثة وتحديد أسبابها، مؤكدة أن حركة الإقلاع والهبوط لم تتأثر مطلقاً بالحادث
 

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