الأحد، 14-02-2021
11:52 ص
محمود متولي
قرر البيت الأبيض
فصل "تي جيه دكلو" الذي يشغل منصب مساعد المتحدثة باسم البيت الأبيض
من منصبه، بعد تهديده بـ"تدمير" صحفية
طرحت عليه أسئلة تتعلق بحياته الشخصية.
وقال البيت الأبيض
في تعليق له على فصل دكلو إن الإدارة ملتزمة بمعايير الكرامة والسلوك المتحضر التي حددها الرئيس.
وكان بايدن
قرر وقف دكلو عن العمل لمدة أسبوع بلا راتب بسبب تهديده للصحفية
تارا بالميري التي تعمل لدى مؤسسة "بوليتيكو" الإعلامية المتخصصة في الشؤون السياسية.
ونقلت بي بي سي عن دكلو قوله إن لغته كانت بغيضة وغير محترمة. وكانت الصحفية
تتحرى بشأن علاقة دكلو مع أليكسي ماكاموند الصحفية
العاملة في موقع "أكسيوس" الإخباري التي غطت حملة بايدن
الانتخابية.
وفي تغريدة بموقع تويتر قالت المسؤولة الإعلامية بالبيت الأبيض
إن دكلو كان "أول من أقر بأن هذا ليس معيار السلوك المطلوب الذي وضعه الرئيس".