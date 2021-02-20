بالفيديو.. لحظة انفجار الجزائر ومصرع 17 شخصًا





رصد مقطع فيديو متداول الانفجار الغازي الهائل الذي هز ولاية الأغواط الجزائرية.وأسفر الانفجار عن مصرع 17 شخصاً وإصابة 34 آخرين.وبحسب السلطات فإن انفجارا ضخم وقع في ولاية الأغواط إثر تسريب غازي بمنطقة سكنية بالولاية.وقالت الحماية المدنية في الجزائر ببيان: تدخلت وحداتنا بالأغواط بحي المحافير على تسرب غاز المدينة تبعه انفجار بشقة بالطابق 02 لعمارة تسبب في إصابة 17 شخص منهم 02 بحروق خطيرة و 15 أخرين بإصابات خفيفة وحالات صدمة، كما تم تسجيل انهيار جدران، زجاج وأبواب شقتين مجاورتين، وزجاج بعض السيارات المركونة بالقرب من العمارة.