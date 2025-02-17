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بالفيديو.. اغتـ.ـيال أول إمام مسجد يجاهر بمثلـ.ـيته

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الإثنين، 17-02-2025 02:23 م

 

نشرت وسائل إعلام إفريقية مقطع فيديو يوثق اغتيال محسن هندريكس أول إمام يجاهر بمثليته في جنوب إفريقيا.

ووفق وسائل إعلام، فقد تعرض شخص في جنوب أفريقيا لعملية اغتيال بعد أن ادعى أنه إمام لأحد المساجد وبدأ في إقامة حفلات زواج للمثليين داخل المسجد.

وكان هندريكس البالغ من العمر 57 عاما يدير مسجدا في كيب تاون، وقتل صباح يوم السبت بعد تعرض سيارته لكمين.

وقالت الشرطة في بيان: "خرج اثنان من المشتبه بهم المجهولين من السيارة وبدأوا في إطلاق عدة أعيرة نارية على سيارة هندريكس".

ودعت جوليا إيرت، المديرة التنفيذية للرابطة الدولية للمثليات والمثليين ومزدوجي الجنس والمتحولين، السلطات إلى إجراء تحقيق شامل فيما وصفته "جريمة كراهية".

وأضافت: "لقد دعم وأرشد العديد من الناس في جنوب إفريقيا وحول العالم في رحلتهم للتصالح مع إيمانهم. ولد حرا، وقتل بسبب الكراهية، ذلك ثمن كونك مثليا في جنوب أفريقيا".

وأعلن هندريكس عن مثليته الجنسية في عام 1996، مما صدم المجتمع الإسلامي في كيب تاون وأماكن أخرى من البلاد.

وفي نفس العام، أسس هندريكس "The Inner Circle"، وهي منظمة تقدم الدعم ومساحة آمنة للمسلمين المثليين قبل أن يؤسس مسجد Masjidul Ghurbaah.

 

 

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