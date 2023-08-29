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بالأسماء.. مقتل 15 فنانًا ولاعبًا في أحداث السودان

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الحرب السودانية
الثلاثاء، 29-08-2023 11:36 ص


لقي 15 من المشاهير في السودان مصرعهم، جراء الحرب المستمرة في شوارع العاصمة الخرطوم منذ 5 أشهر.
وضمت القائمة مشاهير من مختلف المجالات، أبرزهم شعراء وفنانون ورياضيون.
ولقي هؤلاء المشاهير مصارعهم نتيجة سقوط القذائف على منازلهم، أو في أماكن تواجدهم، أو لفشلهم في الحصول على علاجهم بسبب الظروف الأمنية بحسب "سكاي نيوز".
وكان النصيب الأكبر من الضحايا هو للمجال الفني، فلقي 7 شعراء وفنانين وموسيقيين مصرعهم، يُعد آخرهم الموسيقار عمر الشاعر.

وقبل رحيل الموسيقار عمر الشاعر، توفي الشاعران الصادق الياس وعبدالعزيز جمال الدين، فيما لقيت قبلهما الفنانة آسيا عبدالواجد مصرعها، إضافة إلى عازف "الفلوت" حافظ عبدالرحمن، والفنانة المجددة شادن محمد حسين، وعركي مختار عضو فرقة "عقد الجلاد" الغنائية، وأخيرًا الموسيقي خالد سنهوري الذي فارق الحياة داخل منزله.
وعلى الصعيد الرياضي، توفي كل من فوزي المرضي وحامد بريمة وفوزي المرضي، فيما لقي أحمد عبدالسلام مصرعه.
كما فقد السودان عدداً من الصحفيين خلال الحرب، أبرزهم ميرغني أبوشنب، وعايدة قسيس، وسماهر عبدالشافع.

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