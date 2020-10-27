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انفجار قنبلة في المحاضرة.. مقتل وإصابة 144 طالبًا في مشهد مروع

انفجار قنبلة خلال محاضرة اسلامية فى باكستان
انفجار قنبلة خلال محاضرة اسلامية فى باكستان.
 
الثلاثاء، 27-10-2020 04:41 م محمد فضل - متابعات
قتل ما لا يقل عن 8 طلاب وأصيب أكثر من 136 أخرين عقب انفجار قنبلة خلال محاضرة اسلامية فى باكستان.

ووقع التفجير اثناء محاضرة عن تعاليم الإسلام لأحد رجال الدين البارزين في القاعة الرئيسية بالمدرسة وسرعان ما تحول المشهد وأصبحت القاعة مليئة بالزجاج المكسور والسجاد ملطخ بالدماء.
وقالت السلطات الباكستانية أن عدد القتلى فى تزايد، ويوجد العديد من الطلاب المصابين في حالة حرجة.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم ، وأدان رئيس الوزراء عمران خان والجناح الباكستاني لحركة طالبان انفجار اليوم.
وأكدت الشرطة إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن القنبلة انفجرت بعد دقائق من ترك شخص ما حقيبة في المدرسة.
 

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