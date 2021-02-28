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نبوءة عمرها 800 عام:

اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإيران قبل انتهاء جائحة كوفيد

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 28-02-2021 10:41 ص فتحي مجدي
كشفت صحيفة عن نبوءة عمرها 800 عام بأن "الولايات المتحدة ستخوض حربًا مع إيران قبل أن تنتهي جائحة فيروس كورونا"، وأن هذه الحرب ستجلب "فتنة كبيرة وظلامًا إلى العالم".
ووفقًا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، يعتمد المصدر على طرق دقيقة للكشف عن كود في الكتاب المقدس التوراة. تقول إنه قبل شهر من تلاشي الوباء، فإن الصراع العالمي، الذي تشارك فيه الولايات المتحدة، سوف يندلع بين عدوين لدودين: السعودية وإيران. وتدعي أن اندلاع القتال "سيجلب الفتنة والظلام إلى العالم".

ونشرت النبوءة في كتاب (يالكوت يشياو)، الذي نُشر عام 1939، استنادًا إلى "يالكوت شيموني"، وهو مجموعة من التفسيرات اليهودية القديمة لمقاطع الكتاب المقدس، يعتقد أنه تم تأليفه في القرن الثالث عشر.

وجاء في النص المشار إليه: "قال الحاخام يتسحاق: في العام الذي سيُكشف فيه المسيح، سيثير كل زعماء الأمم بعضهم البعض. فاغتاظ ملك فارس ملك العربية، وذهب ملك العرب الى ادوم ليأخذ مشورة منهم. ويذهب ملك بلاد فارس ويدمر العالم بأسره، وستهتز جميع أمم العالم وتذعر وتسقط على وجوهها وتشعر بانقباضات مثل تلك التي تلد، وسيهتز إسرائيل ويذعر ويسأل: "أين سوف نذهب؟". وسيتأرجح (الله) عليهم: يا أولادي، لا تخافوا، لأن كل ما فعلته، فعلته من أجلك. لماذا تخافون؟ لا تخافوا. حان الوقت لفدائكم"، وفق النبوءة اليهودية المزعومة.

وبلاد فارس هي إيران الحديثة، ومملكة أدوم القديمة تستخدم أحيانًا للإشارة إلى الولايات المتحدة، أو الثقافة الغربية بشكل عام.

وقالت النبوءة، إن المملكة العربية السعودية ستحاول جاهدة جر الولايات المتحدة إلى صراعها مع إيران. وأضافت مدونة لفك رموز النص، مكتوبة بالعبرية، إنها "تظهر أن (الحرب بين إيران والسعودية) ستحدث قبل انتهاء" وباء "فيروس كورونا".
 

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