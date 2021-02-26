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تطور خطير.. استهداف سفينة إسرائيلية بالخليج وأنباء عن تورط إيران

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تطور خطير.. استهداف سفينة إسرائيلية بالخليج وأنباء عن تورط إيران
 
الجمعة، 26-02-2021 07:01 م الطيب حسين
ذكرت صحيفة يسرائيل هوم العبرية قبل قليل، أن سفينة تابعة لدولة الاحتلال تم استهدافها في مياه خليج عمان.

وقالت الصحيفة "إصابة سفينة إسرائيلية بانفجار في خليج عمان".

ورجحت "يسرائيل هيوم" أن تكون وراء إيران وراء التفجير.

وفي سياق آخر رحب مسؤولون إسرائيليون في تصريحات لوسائل الإعلام بالغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة الليلة الماضية على منطقة البوكمال شرق سوريا عند حدود العراق.

وقال هؤلاء في حديث لموقع "والا" الإخباري اليوم الجمعة، إن إسرائيل تشعر بارتياح بالغ إزاء هذا الهجوم، وترى فيه مؤشرا إيجابيا بشأن موقف إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إزاء إيران.

 

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